Песков заявил, что Путин посетил Херсонскую область и ЛНР в понедельник

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Поездка президента Владимира Путина в Херсонскую область и ЛНР состоялась в понедельник 17 апреля, сказал на брифинге его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать предположения, что поездка президента состоялась за несколько дней до того, как кадры о ней оказались в эфире телеканалов.

"Действительно президент, когда икону дарил, сказал, что Пасха у нас. Но Пасха-то идет сорок дней. Сейчас тем более пасхальная неделя. Ошибочно ухватились за эту фразу и стали строить гипотезы о том, чего не было", - сказал пресс-секретарь.

Его также спросили, были ли какие-то предпосылки для поездки президента в данные регионы.

"Сейчас президент все чаще посещает новые регионы. Он проводит проверки штабов, получает оперативную информацию на месте о ходе проведения СВО. Это важно для верховного главнокомандующего. Он таким образом ведет свою работу", - сказал Песков.

Говоря о поездке Путина в ЛНР и Херсонскую область, Песков также отметил, что "это - рутинная работа верховного главнокомандующего".

Вопрос, о том, какие вывод сделал президент и какие оценки дал российским военным группировкам, Песков переадресовал в Министерство обороны, отметив, что Кремль не имеет права давать подобную информацию.

В пресс-службе Кремля ранее отметили, что эти поездки заранее не готовились

Это было первое посещение Путиным Херсонской области и ЛНР. 19 марта президент побывал в Мариуполе (ДНР). Ранее в тот же день Путин провел совещание в командном пункте специальной военной операции в Ростове-на-Дону, где заслушал доклады начальника Генштаба ВС России и других военачальников.