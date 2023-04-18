Главный Храм ВС России получит оригинал иконы, списки которой переданы в ЛНР и Херсонскую область

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин передаст в главный Храм Вооруженных сил России оригинал иконы "Спас Нерукотворный", копии которой он преподнес военным в Херсонской области и Луганской народной республики, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Эта икона - Спас Нерукотворный, оригинал этой иконы будет передан Путиным в Храм Вооруженных сил. У нее было две копии, одна копия была оставлена в Херсонской области, как вы видели, и вторая копия - в ЛНР", - рассказал он.

Он напомнил, что был русский военный и государственный деятель, министр обороны Петр Ванновский, при котором происходило активное становление и развитие Вооруженных сил страны.

"И вот эта икона была как раз подарена Ванновскому Александром III", - сказал Песков.

Президент во время посещения штаба группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копию этой иконы, отметив, что икона принадлежала "одному из наиболее успешных министров обороны Российской Империи".

Также копию иконы президент передал в дар и во время посещения штаба Национальной гвардии "Восток" в Луганской народной республике.