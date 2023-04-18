Минобороны РФ заявило об установлении контроля над еще тремя кварталами Артемовска

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Три квартала в северной, центральной и южной частях Артемовска (Бахмута) взяли под контроль штурмовые отряды за минувшие сутки, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Как заявил Конашенков на брифинге во вторник, "Воздушно-десантные войска и подразделения "Южной" группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по освобождению города и пресекали попытки противника контратаковать с флангов".

Конашенков также сообщил, что ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр и Константиновка Донецкой народной республики.

"Для поддержки штурмовых отрядов авиацией за сутки совершено шесть самолётовылетов. Артиллерийскими подразделениями группировки выполнены 63 огневые задачи", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 290 военнослужащих и наемников.

"Кроме того, уничтожена одна украинская боевая машина пехоты, три боевых бронированных машины, восемь автомобилей, боевая машина РСЗО "Град", артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", - сказал Конашенков.

Он также сообщил, что в районах населенных пунктов Терны и Авдеевка в ДНР "поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ".

"В районах населенных пунктов Кобзарцы и Снигиревка Николаевской области уничтожены два склада топлива для украинской военной техники", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

По его словам, всего за сутки российскими войсками нанесено поражение 98 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах.

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено шесть украинских беспилотников в Харьковской области и Луганской народной республике.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 407 самолетов, 228 вертолетов, 3770 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8711 танков и других боевых бронированных машин, 1087 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4614 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9582 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.