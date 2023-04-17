Минобороны РФ сообщило о контроле штурмовых отрядов еще над двумя кварталами близ Артемовска

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российские штурмовые отряды за сутки взяли под контроль еще два квартала Артемовска (Бахмута) на северо-западе и в центре города, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды в прошедшие сутки овладели двумя кварталами на северо-западе и в центральной части города Артемовск", - сказал Конашенков на брифинге в понедельник.

По его словам, воздушно-десантные войска (ВДВ), авиация и артиллерия "Южной" группировки войск оказывали поддержку штурмовым подразделениям в этом районе и сковывали действия вооруженных сил Украины (ВСУ) на флангах.

"Авиацией совершены 22 самолетовылета. Артиллерией "Южной" группировки войск выполнены 54 огневые задачи. В результате нанесенных ударов поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Часов Яр и Константиновка Донецкой народной республики (ДНР)", - сказал Конашенков.

Он заявил, что за сутки потери армии Украины на донецком направлении составили свыше 270 военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты, семь боевых бронированных машин и пять автомобилей.