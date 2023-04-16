Минобороны РФ заявило о взятии отрядами "Вагнер" двух кварталов Артемовска (Бахмута)

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Штурмовыми отрядами "Вагнер" взяты под контроль два квартала в северо-западной и юго-восточной части города Артемовск (Бахмут), сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Подразделения воздушно-десантных войск сковывали действия противника на флангах штурмовых отрядов", - заявил он.

По данным Конашенкова, в течение суток авиацией в данном районе совершено шесть самолетовылетов, ракетными войсками и артиллерией группировки выполнены 43 огневые задачи.

"Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнем артиллерии "Южной" группировки войск поражены подразделения 77-й аэромобильной бригады ВСУ, пытавшиеся контратаковать позиции российских войск в направлении населенного пункта Малоильиновка, а также 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Сакко и Ванцетти Донецкой народной республики", - сообщил представитель Минобороны.

Конашенков заявил, что потери ВСУ за сутки на данном направлении составили до 145 военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, три пикапа, два автомобиля, гаубица "Мста-Б", две гаубицы Д-20, а также пусковая установка РСЗО "Ураган".

Российские военные за сутки пресекли деятельность четырех диверсионно-разведывательных групп армии Украины в ЛНР, ДНР и Харьковской области.

В районах населенных пунктов Ямполовка ДНР и Зализничное Запорожской области поражены командные пункты 125-й и 102-й бригад территориальной обороны, заявил Конашенков. В районах населенных пунктов Торское и Терны ДНР уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.

По его словам, авиацией, ракетными войсками и артиллерией российских группировок нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", а также три противорадиолокационные ракеты HARM", - сообщил Конашенков. Он заявил, что четыре украинских беспилотника уничтожены в ДНР и ЛНР.

По направлениям

Конашенков сообщил, что на красно-лиманском направлении ударами самолетов и вертолетов, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики и Григоровка Донецкой народной республики.

"За сутки потери противника на данном направлении составили: до 80 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также гаубица Д-30", - сказал Конашенков.

"На купянском направлении огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Тимковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. За сутки уничтожены до 35 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20", - сообщил представитель Минобороны РФ.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населенных пунктов Угледар и Новоселка Донецкой народной республики", - сказал он.

"За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 45 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, а также гаубица Д-30. В районе населенного пункта Камышеваха Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", - сообщил Конашенков.

"На херсонском направлении в результате огневого поражения потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также одна самоходная гаубица "Гвоздика", - заявил он.