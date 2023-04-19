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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

На въездах на Крымский мост к сезону оборудуют не менее 40 новых мест досмотра

На въездах на Крымский мост к сезону оборудуют не менее 40 новых мест досмотра
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Дорожники оборудуют четыре десятка дополнительных мест досмотра на въездах на Крымский мост со стороны Крыма и Краснодарского края в преддверии курортного сезона, сообщает пресс-служба Росавтодора.

"Благодаря этому пропускная способность может увеличиться до 8,5 тысячи автомобилей в сутки при средней интенсивности, а в пиковый период - до 15-17 тысяч", - говорится в сообщении.

"Дополнительные посты охраны и увеличение числа сотрудников на досмотре позволят максимально сократить для водителей время прохождения зоны транспортной безопасности", - считает руководитель Росавтодора Роман Новиков.

Он сообщил через пресс-службу, что подведомственные Минтрансу и Росавтодору организации активно работают над увеличением пропускной способности участков досмотра и уже строят новые пункты.

Руководство Крыма приложит максимальные усилия для обеспечения транспортной доступности Крымского полуострова в курортный сезон, заверил глава региона Сергей Аксенов.

"Правительство Республики Крым совместно с федеральными органами власти проработали всю схему. Целевой показатель - досмотр и пересечение моста должно занимать не более часа. Это позволит избежать пробок, обеспечить турпоток", - сказал он.

На Крымском мосту проводится стопроцентный досмотр легковых машин и автобусов. Движение фур грузоподъемностью более 1,5 тонн, в том числе "Газелей", временно ограничено после взрыва 8 октября 2022 года, грузовики пользуются Керченской паромной переправой или сухопутным маршрутом через новые регионы.

Крымский мост Крым Росавтодор Роман Новиков
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