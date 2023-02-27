Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Хуснуллин заявил о планах по расширению дороги в Крым на новых территориях РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Планируется расширение дороги в Крым, проходящей по новым территориям РФ; сейчас прорабатываются сроки реализации проекта, сообщил в понедельник вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы ее (дорогу в Крым - ИФ) успели в прошлом году больше половины отремонтировать. Но сейчас мы четко совершенно видим, что ее пропускной способности - она двухполосная, ее не хватает. (...) И мы приняли решение местами ее расширять", - сказал Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он пояснил, что также планируется построить объезды населенных пунктов.

"У нас же есть задача экономику новых регионов поднимать. А в новых регионах экономика - это, в том числе туризм. (...) Эта дорога - она основная, как дорога "Таврида" в Крыму со всеми съездами к морю, она становится тоже основной дорогой. И надо сделать все съезды к морю. Поэтому это у нас в планах есть. Мы сейчас считаем в деньгах, сроках", - подчеркнул Хуснуллин.

Крым Марат Хуснуллин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Севастополе задержали двух человек, сотрудничавших со спецслужбами Украины

Умер политолог Глеб Павловский

Умер политолог Глеб Павловский

Что случилось этой ночью: понедельник, 27 февраля

Санкционная годовщина. Обобщение

Санкционная годовщина. Обобщение

Медведев заявил, что накачивание Украины оружием угрожает мировой ядерной катастрофой

Скоростная трасса "Нева" возобновила работу в обычном режиме после массового ДТП

Что произошло за день: воскресенье, 26 февраля

На трассе М-11 развернут пункт обогрева из-за массовой аварии

На трассе М-11 развернут пункт обогрева из-за массовой аварии
Военная операция на Украине

Шойгу связал продвижение войск РФ в ходе СВО с дальнобойностью поставляемого Киеву оружия

Шойгу связал продвижение войск РФ в ходе СВО с дальнобойностью поставляемого Киеву оружия

Путин заявил о поддержке Москвой многополярного мира, а не отвечающего лишь интересам США

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });