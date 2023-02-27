Хуснуллин заявил о планах по расширению дороги в Крым на новых территориях РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Планируется расширение дороги в Крым, проходящей по новым территориям РФ; сейчас прорабатываются сроки реализации проекта, сообщил в понедельник вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы ее (дорогу в Крым - ИФ) успели в прошлом году больше половины отремонтировать. Но сейчас мы четко совершенно видим, что ее пропускной способности - она двухполосная, ее не хватает. (...) И мы приняли решение местами ее расширять", - сказал Хуснуллин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Он пояснил, что также планируется построить объезды населенных пунктов.

"У нас же есть задача экономику новых регионов поднимать. А в новых регионах экономика - это, в том числе туризм. (...) Эта дорога - она основная, как дорога "Таврида" в Крыму со всеми съездами к морю, она становится тоже основной дорогой. И надо сделать все съезды к морю. Поэтому это у нас в планах есть. Мы сейчас считаем в деньгах, сроках", - подчеркнул Хуснуллин.