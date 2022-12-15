Турпоток в Крым снизился почти на треть в этом году

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Около 6,3 млн туристов отдохнули в Крыму с начала года, что на 30% меньше прошлогоднего показателя, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"За январь-ноябрь 2022 года турпоток в республику составил 6,3 млн туристов, что, будем говорить откровенно, на 30% ниже уровня аналогичного периода 2021 года. 2021 год, безусловно, был рекордным по всем показателям, 2022-й должен был быть еще более успешным", - сказал министр в четверг на заседании "круглого стола" по итогам высокого турсезона.

Налоговые поступления в бюджет Крыма от туристической отрасли за девять месяцев составили 2,91 млрд рублей, что на 18% меньше аналогичного прошлогоднего показателя, добавил министр. В целом результаты он назвал достаточно серьезными в условиях логистических сложностей.

По прогнозу Минкурортов, по итогам года вместе с данными за новогодние праздники турпоток достигнет 6,5 млн, но показатель все равно останется примерно на треть ниже прошлогоднего.