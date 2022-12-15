Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Турпоток в Крым снизился почти на треть в этом году

Турпоток в Крым снизился почти на треть в этом году
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Около 6,3 млн туристов отдохнули в Крыму с начала года, что на 30% меньше прошлогоднего показателя, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"За январь-ноябрь 2022 года турпоток в республику составил 6,3 млн туристов, что, будем говорить откровенно, на 30% ниже уровня аналогичного периода 2021 года. 2021 год, безусловно, был рекордным по всем показателям, 2022-й должен был быть еще более успешным", - сказал министр в четверг на заседании "круглого стола" по итогам высокого турсезона.

Налоговые поступления в бюджет Крыма от туристической отрасли за девять месяцев составили 2,91 млрд рублей, что на 18% меньше аналогичного прошлогоднего показателя, добавил министр. В целом результаты он назвал достаточно серьезными в условиях логистических сложностей.

По прогнозу Минкурортов, по итогам года вместе с данными за новогодние праздники турпоток достигнет 6,5 млн, но показатель все равно останется примерно на треть ниже прошлогоднего.

Крым
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минцифры РФ заявило о планах обязать Apple разрешать установку приложений не из App Store

Минцифры РФ заявило о планах обязать Apple разрешать установку приложений не из App Store

"Роскосмос" сообщил о повреждении внешней обшивки корабля "Союз МС-22"

Пандемия коронавируса

Попова заявила, что "омикрон" переломил ситуацию с распространением COVID-19

Попова заявила, что "омикрон" переломил ситуацию с распространением COVID-19

Хабаровчанин осужден на 12,5 лет за госизмену в пользу Украины

Главой единого Фонда пенсионного и социального страхования назначен Сергей Чирков

Выход в открытый космос отменен из-за сигнала системы диагностики с корабля "Союз МС-22"

Выход в открытый космос отменен из-за сигнала системы диагностики с корабля "Союз МС-22"

Минобороны РФ ставит на дежурство в центре России вторую за два дня МБР "Ярс"

Минобороны РФ ставит на дежурство в центре России вторую за два дня МБР "Ярс"

На нефтезаводе в Иркутской области произошел пожар на площади 2,5 тыс кв. м.

Минцифры выступило против запрета на удаленную работу айтишников, уехавших за границу

Минцифры выступило против запрета на удаленную работу айтишников, уехавших за границу

Что произошло за день: вторник, 13 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });