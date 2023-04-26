Рабочее движение по восстановленной ж/д части Крымского моста планируют запустить в мае

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Восстановление железнодорожной части Крымского моста идет с опережением графика, рабочее движение здесь будет запущено уже в мае, сообщил начальник ФКУ "Упрдор "Тамань" Никита Храпов.

"В настоящее время ведутся работы по устройству верхнего строения пути, инженерным коммуникациям и водоотводу. Работы производятся круглосуточно. Это позволяет опередить график производства работ и выполнить досрочный запуск рабочего движения в мае", - сказал Храпов журналистам в среду.

Он отметил, что все самые сложные этапы по восстановлению железнодорожной составляющей Крымского моста уже завершены.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин анонсировал запуск полноценного движения по железнодорожной части Крымского моста к началу лета этого года, тогда как установленный срок - 1 июля.

Утром 8 октября 2022 года на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела, движение легковых автомобилей по ней и поездов возобновилось вечером того же дня. Полноценное автомобильное движение по четырем полосам моста открылось 23 февраля.