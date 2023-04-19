Мосгорсуд оставил без изменений приговор оппозиционеру Яшину за фейки про ВС РФ

Илья Яшин во время рассмотрения жалобы на приговор в Мосгорсуде Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным приговор оппозиционеру Илье Яшину (признан в РФ иноагентом), осужденному на восемь с половиной лет колонии общего режима за распространение фейков про вооруженные силы РФ, передал корреспондент "Интерфакса".

"Приговор Мещанского суда Москвы от 9 декабря 2022 года оставить без изменений", - говорится в апелляционном определении по делу Яшина, оглашенном в среду.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты на приговор Яшину.

Адвокаты просили апелляционный суд отменить приговор и оправдать подзащитного. Гособвинение настаивало на законности приговора.

После решения Мосгорсуда приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Мещанский суд в декабре 2022 года приговорил Яшина к восьми годам шести месяцам колонии общего режима и запретил ему администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. Он был признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Как установлено следствием и судом, 3 апреля 2022 года в ходе трансляции в YouTube Яшин под видом достоверных сообщений распространил ложные сведения о действиях российских вооруженных сил на Украине.

Свою вину Яшин не признал. По мнению оппозиционера, его преследование политически мотивировано.

Яшин был задержан и арестован в июле 2022 года. Тогда же Минюст включил его в реестр иноагентов.