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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:55

Мосгорсуд оставил без изменений приговор оппозиционеру Яшину за фейки про ВС РФ

Мосгорсуд оставил без изменений приговор оппозиционеру Яшину за фейки про ВС РФ
Илья Яшин во время рассмотрения жалобы на приговор в Мосгорсуде
Фото: AP/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным приговор оппозиционеру Илье Яшину (признан в РФ иноагентом), осужденному на восемь с половиной лет колонии общего режима за распространение фейков про вооруженные силы РФ, передал корреспондент "Интерфакса".

"Приговор Мещанского суда Москвы от 9 декабря 2022 года оставить без изменений", - говорится в апелляционном определении по делу Яшина, оглашенном в среду.

Таким образом, суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты на приговор Яшину.

Адвокаты просили апелляционный суд отменить приговор и оправдать подзащитного. Гособвинение настаивало на законности приговора.

После решения Мосгорсуда приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.

Мещанский суд в декабре 2022 года приговорил Яшина к восьми годам шести месяцам колонии общего режима и запретил ему администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. Он был признан виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Как установлено следствием и судом, 3 апреля 2022 года в ходе трансляции в YouTube Яшин под видом достоверных сообщений распространил ложные сведения о действиях российских вооруженных сил на Украине.

Свою вину Яшин не признал. По мнению оппозиционера, его преследование политически мотивировано.

Яшин был задержан и арестован в июле 2022 года. Тогда же Минюст включил его в реестр иноагентов.

Илья Яшин
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