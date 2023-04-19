Что произошло за день: среда, 19 апреля

Решение Мосгорсуда по приговору Яшину, пожар на шахте "Распадская", возобновление инспекций судов в рамках зерновой сделки, выход ФК "Спартак" из розыгрыша Кубка России

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Мосгорсуд оставил без изменений приговор оппозиционеру Илье Яшину (признан в РФ иноагентом) по делу о фейках про ВС РФ. В декабре 2022 года он был приговорен к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима.

- На шахте "Распадская" произошел пожар. Всех горняков эвакуировали, работа шахты была приостановлена. К вечеру стало известно о ликвидации открытого огня.

- ООН объявила о возобновлении инспекций судов в рамках зерновой сделки. Накануне представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что уже два дня инспекции не проводятся из-за "отсутствия согласия сторон". В МИД РФ возложили ответственность за прекращение инспекций на украинскую сторону.

- Госдума приняла закон, который увеличивает предельный размер социального вычета по НДФЛ: при расходах на обучение детей - до 110 тыс. руб., по иным расходам - до 150 тыс. руб. Также приняты законы о возможности льготного периода для созаемщиков по кредитам мобилизованных и об обязательной дактилоскопии граждан в добровольческих формированиях.

- Балет "Нуреев" режиссера Кирилла Серебренникова убрали из репертуара Большого театра. Как сообщил гендиректор ГАБТ Владимир Урин, это связано с законом о запрете пропаганды ЛГБТ.

- МВД РФ не будет считать нарушением портреты "Бессмертного полка" на стеклах автомобилей. В министерстве рекомендуют размещать изображения на заднем или боковых задних пассажирских стеклах.

- "Спартак" проиграл тольяттинскому "Акрону" и выбыл из розыгрыша Кубка России.