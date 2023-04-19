Всех горняков эвакуировали из шахты "Распадская" в связи с пожаром

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Все горняки, которые находились в кузбасской шахте "Распадская", были выведены на поверхность после пожара, сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Все вышли, все выведены на поверхность", - сказал собеседник агентства.

В ООО "Распадская угольная компания" (управляет шахтой и другими активами ПАО "Распадская") "Интерфаксу" подтвердили факт завершения эвакуационных мероприятий.

"Все горняки выведены на поверхность. Их жизни и здоровью ничего не угрожает", - отметили в компании.

На момент возгорания в шахте, по данным администрации Междуреченска, находились 275 человек. В свою очередь МЧС сообщало об эвакуации 181 горнорабочего. Вывод сотрудников проводился в штатном режиме, уточняли в "Распадской угольной компании".

Пострадавших нет. В связи с пожаром на место выехали 6 отделений горноспасателей. По данным властей региона, возгорание произошло на глубине нескольких сотен метров. Работа шахты приостановлена.

Крупнейшая в стране угольная шахта "Распадская" входит в ПАО "Распадская", в котором Evraz владеет 93,2% акций.