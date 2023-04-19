Работа шахты "Распадская" приостановлена из-за пожара

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Работа шахты "Распадская" приостановлена, сообщили "Интерфаксу" в министерстве угольной промышленности Кузбасса.

"На шахте "Распадская" произошло возгорание. В настоящий момент происходит вывод сотрудников на поверхность в штатном режиме", - сказали "Интерфаксу" в ООО "Распадская угольная компания" (управляет шахтой и другими активами ПАО "Распадская").

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев написал в своем телеграм-канале, что в регионе организован штаб по координации действий по ликвидации ЧС на "Распадской".

"Возгорание произошло на глубине нескольких сотен метров, причины устанавливаются", - написал он.

Как сообщалось со ссылкой на данные МЧС, на предприятии идет эвакуация горняков из-за пожара. Возгорание подтвердили власти региона.

Крупнейшая в стране угольная шахта "Распадская" входит в ПАО "Распадская", в котором Evraz владеет 93,2% акций.