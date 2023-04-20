Google грозит штраф до 4 млн рублей за контент с пропагандой ЛГБТ и фейками об СВО

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор составил на Google протоколы за неудаление контента, содержащего пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и недостоверную информацию о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине, следует из материалов дела.

Эти материалы на заседании суда огласил мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев.

РКН вменил компании неудаление контента, доступ к которому должен был быть закрыт (ч. 2 ст. 13.41 КоАП). Речь идет о нескольких роликах на YouTube, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины, а также видео о руферах и зацеперах.

Если компания будет признана виновной, ей грозит штраф до 4 млн рублей.

Заседание было отложено на 11 мая, чтобы представитель Google мог ознакомиться с материалами дела.

Google с конца 2021 года дважды подверглась в России оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Судебные приставы взыскали с компании 7,22 млрд рублей из общей суммы.