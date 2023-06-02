Суд в Петербурге оштрафовал "Триколор Кино и ТВ" на 1 млн рублей за показ фильма с ЛГБТ

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Национальная спутниковая компания привлечена к административной ответственности в Петербурге за показ фильма, где демонстрировались нетрадиционные отношения, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Мировой судья назначила НАО "Национальная спутниковая компания" штраф в размере 1 млн рублей за совершение правонарушения по ч.2 ст.6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол - ИФ).

Согласно протоколу, 27 марта НАО (владелец сервиса "Триколор Кино и ТВ онлайн") транслировало фильм со знаком 16+, где были показаны нетрадиционные сексуальные отношения.

В суде представитель компании сообщила, что организация признает вину, и просила учесть, что этот фильм посмотрели всего 53 человека.

Кроме того, добавляет пресс-служба, к ответственности привлечена редактор сайта "Триколор Кино и ТВ онлайн" Виктория Данилова. Ей назначен штраф в размере 200 тыс. рублей. Вину женщина признала.