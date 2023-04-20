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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Песков назвал одной из целей СВО недопущение присоединения Украины к НАТО

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что недопущение вступления Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей специальной военной операции, которую проводит Россия.

"Безусловно. Потому что в противном случае это будет представлять собой серьезную, существенную опасность для нашей страны, для ее безопасности", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Касаясь перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс в связи с визитом генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев, он отметил: "У Кремля нет оценки таких перспектив".

Песков не раз говорил, что СВО будет продолжаться до полного достижения своих целей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
НАТО Дмитрий Песков Украина Йенс Столтенберг СВО
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