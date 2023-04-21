В НАТО усомнились в необходимости концентрации сил альянса только на восточном фланге

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр Фото: Omar Havana/Getty Images

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Концентрация сил НАТО на восточном фланге лишит альянс возможности реагировать в других регионах, заявил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.

"Сейчас мы много внимания уделяем восточному флангу, но Россия практически везде вокруг нас - в космосе, в киберпространстве, в Арктике, в Атлантике, в Средиземном море или в Африке. Не только на восточном крыле", - сказал Бауэр литовским журналистам в Брюсселе в пятницу, его цитирует агентство BNS.

"Я бы сказал, амбиции (НАТО - BNS) в отношении (оборонных планов - BNS) стран Балтии такие же, как и для любой другой страны. Если мы сосредоточим все на восточном крыле, мы не сможем реагировать в других регионах", - сказал глава военного комитета НАТО.

Он сообщил, что в настоящее время НАТО подготовил новые региональные планы обороны, охватывающие страны Балтии и Польшу. Планы в основном предусматривают оборону с первых дней возможного конфликта, что отражает эволюцию стратегии НАТО. Ранее в Альянсе придерживались мнения, что в случае военного конфликта страны Балтии должны будут сами противостоять нападению, пока союзники не придут на помощь.

Бауэр также подчеркнул, что силы НАТО должны быть более гибкими, способными быстрее реагировать на возникающие угрозы.

Военный комитет НАТО является высшим военным командным подразделением НАТО. Он принимает стратегические военные решения и предоставляет военные консультации Североатлантическому совету, который принимает политические решения.