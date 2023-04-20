Генсек НАТО прибыл в Киев

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг прибыл в Киев, сообщает Associated Press.

Это первый визит главы Североатлантического альянса в украинскую столицу с начала российской спецоперации, отмечает агентство.

С февраля 2022 года Киев посещали многие западные лидеры, в том числе президент США Джо Байден.

Накануне Столтенберг заявил, что Запад не устал помогать Украине, а проблемы, связанные с украинским зерном в странах Восточной Европы, решаемы.