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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:48

Генсек НАТО прибыл в Киев

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в четверг прибыл в Киев, сообщает Associated Press.

Это первый визит главы Североатлантического альянса в украинскую столицу с начала российской спецоперации, отмечает агентство.

С февраля 2022 года Киев посещали многие западные лидеры, в том числе президент США Джо Байден.

Накануне Столтенберг заявил, что Запад не устал помогать Украине, а проблемы, связанные с украинским зерном в странах Восточной Европы, решаемы.

Йенс Столтенберг НАТО Киев Украина
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