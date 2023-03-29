В Кремле прогнозируют долгую гибридную войну Запада против РФ

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Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что гибридная война, которую ведут против России недружественные страны, продлится долго.

На вопрос, как оценивают в Кремле перспективы окончания боевых действий и может ли СВО завершиться в этом году, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Эти оценки должны давать специалисты, которые занимаются СВО - министерство обороны".

"А если вы имеете в виду войну в широком контексте - противостояние с враждебными государствами, недружественными странами, эта гибридная война, которая развязана по отношению к нашей стране, то это надолго. И здесь нам нужна твердость, верность себе, целенаправленность, единение вокруг президента", - заключил Песков.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что в случае поражения в Артемовске (Бахмуте) Украину будут подталкивать к компромиссу с Россией, в том числе внутри страны, поскольку население устало от военных действий, Песков сказал: "Киевский режим сам расставляет свои приоритеты".

"СВО продолжается. Мы знаем, что идут ожесточенные бои за Артемовск. Наши (военнослужащие - ИФ) проявляют чудеса героизма. Мы желаем им успехов", - сказал Песков.

На просьбу оценить настроения внутри РФ, Песков сказал: "Мы видим абсолютную консолидацию российского общества. Беспрецедентную консолидацию вокруг президента, верховного главнокомандующего, вокруг той политики, которую он проводит. Мы видим абсолютно доминирующую уверенность в нашем обществе, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты и должны быть достигнуты".

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом отметил, что стороны "обратили внимание на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт уже давно, втягиваются в него все глубже - глубже уже, по-моему, некуда - и фактически воюют на стороне киевского режима".