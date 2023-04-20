Набиуллина высказалась против существенных изменений валютных ограничений

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Сохраняющиеся валютные ограничения сейчас существенно менять нецелесообразно, заявила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Часть ограничений, прежде всего ответного характера, сохраняется, и мы считаем, что вносить в них существенные изменения на настоящий момент нецелесообразно", - сказала она.

Весной 2022 года были введены "жесткие" валютные ограничения. Они были необходимы для стабилизации валютного рынка в условиях, когда часть международных резервов РФ была заморожена. Одновременно эти ограничения стали ответной мерой на санкции, напомнила глава ЦБ.

"Вмешиваться в работу валютного рынка мы считаем допустимым и необходимым, только тогда, когда события на нем создают угрозу для финансовой стабильности, как это было, например, прошлой весной", - отметила Набиуллина.

Часть валютных ограничений впоследствии была ослаблена или снята. "На наш взгляд, это было абсолютно необходимо, чтобы не создавать препятствий для наших компаний, которым необходимо стремительно, кардинально перестраивать свою внешнеэкономическую деятельность, систему международных расчетов. Эти ограничения мешали бы выстраиванию нашими компаниями своей внешнеэкономической деятельности", - подчеркнула председатель Банка России.