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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Минфин заявил, что лимит на валютные операции в рамках сделок "на выход" может быть плавающим

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Лимит на конверсионные операции, которые проводятся на валютном рынке для оплаты сделок по приобретению российских активов у уходящих из РФ "недружественных" нерезидентов, может быть не фиксированным.

"В целом это может быть некой плавающей величиной, которая зависит от конъюнктуры на валютном рынке", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина РФ.

ЭкономикаВ Минфине создана подкомиссия по выдаче разрешений на сделки с нерезидентами и валютные операцииЧитать подробнее

Решения о выдаче разрешений на такого рода сделки принимает подкомиссия правительственной комиссии по иностранным инвестициям во главе с министром финансов Антоном Силуановым. Практика регулирования валютообменных операций в рамках той или иной сделки существует уже с прошлого года, однако до сих пор она касалась отдельных транзакций (например, ходатайство удовлетворялось с условием ограничения приобретения валюты на внутреннем рынке суммой не более $150 млн в сутки).

"При принятии решений подкомиссия всегда учитывала и учитывает рыночную конъюнктуру. Это необходимо для того, чтобы избежать дестабилизации валютного рынка", - прокомментировали в Минфине.

"Интерфакс" направил запрос в Банк России.

О том, что власти обсуждают введение определенного совокупного лимита на валютные операции в рамках разрешаемых подкомиссией сделок, сообщили газеты "Ведомости" и "Коммерсантъ".

Минфин РФ
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