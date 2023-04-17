Банк России не планирует большие послабления по валютным ограничениям

ЦБ допускает лишь "некоторые поправки", заявила Эльвира Набиуллина

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не планирует давать дополнительных больших послаблений по валютным ограничениям, но возможна легкая настройка, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы ослабления проводили, сейчас никаких дополнительных больших мер здесь не предполагается. Может быть, какой тюнинг, что называется, некоторые поправки, но в целом мы считаем, что эта система более или менее стабилизировалась. Мы понимаем сложности с международными расчетами, для нас это сейчас ключевой приоритет - помогать в международных расчетах, это сложно, это непросто. Есть и прямые санкции на нашу финансовую систему, вторичные санкции, на партнёров наших компаний оказывается давление, чтобы они не проводили расчеты с российскими компаниями. Здесь работа предстоит очень большая", - заявила Набиуллина на встрече с фракцией "Новые люди".