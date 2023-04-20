Суд отказал Тинькову в привлечении в качестве соответчика Дудя по иску Дерипаски

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края в четверг приступил к рассмотрению по существу искового заявления о защите чести и достоинства бизнесмена Олега Дерипаски к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщил "Интерфаксу" адвокат истца Алексей Мельников.

"Сегодня в суде ответчиком был заявлен ряд ходатайств, в том числе, о привлечении в дело Юрия Дудя (признан иноагентом - ИФ). Представители Тинькова мотивировали свое ходатайство тем, что на своем YouTube-канале Дудь опубликовал интервью Тинькова, который повторил оспариваемую нами информацию, которую ранее он распространил у себя в Instagram (информационный ресурс запрещенной в РФ организации - ИФ). Суд, выслушав доводы сторон, не нашел оснований для удовлетворения требований ответчика", - сказал Мельников.

Он отметил, что Дерипаска был против привлечения Дудя к иску, поскольку он не имеет отношения к данному конкретному делу и считает, что его привлечение направлено на затягивание рассмотрения дела.

Судебное заседание отложено на 15 мая.

Как сообщалось, Дерипаска подал в суд исковое заявление к Meta Platforms и Тинькову о защите неимущественных благ, защите чести, достоинства и деловой репутации.

Иск подан из-за оскорбительных высказываний Тинькова на его странице в Instagram (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), заявил ранее "Интерфаксу" адвокат Дерипаски.

"Мы просим суд признать распространённые Тиньковым сведения ложными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Владимировича, а также взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд рублей", - говорил Мельников.

К Meta финансовых требований заявлено не было. Истец просит суд лишь обязать компанию удалить не соответствующую действительности оскорбительную информацию.