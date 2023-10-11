Суд взыскал с Олега Тинькова 20 млн рублей в пользу Дерипаски

Деньги будут направлены на благотворительные цели, сообщил адвокат истца

Фото: Алина Ковригина/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск о защите чести и достоинства бизнесмена Олега Дерипаски к предпринимателю Олегу Тинькову и компании Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщил "Интерфаксу" адвокат истца Алексей Мельников.

"Суд признал не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Олега Дерипаски сведения, распространенные Олегом Тиньковым и обязал его и Meta Platforms удалить порочащие сведения. Тиньков также обязан опубликовать опровержение на своей странице в Instagram (информационный ресурс запрещенной в РФ организации)", - сказал адвокат.

Мельников отметил, что "суд взыскал с Тинькова 20 млн рублей, а также установил судебную неустойку на случай неисполнения ответчиками решения суда в размере 100 тыс. рублей с каждого из ответчиков за каждый день возможного неисполнения решения суда".

"Мы считаем, что в интересах общества привлечение к строгой ответственности за необоснованное распространение клеветнических и фейковых заявлений. Деньги будут направлены на благотворительные цели", - сказал Мельников.

Как сообщалось, Дерипаска подал в суд исковое заявление к Meta Platforms и Тинькову о защите неимущественных благ, защите чести, достоинства и деловой репутации.

Иск был подан из-за оскорбительных высказываний Тинькова на его странице в Instagram. К Meta финансовых требований заявлено не было. Истец просил суд лишь обязать компанию удалить не соответствующую действительности оскорбительную информацию.