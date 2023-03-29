Новые модели "Москвича'' могут появиться уже в этом году

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что модельный ряд автомобиля "Москвич" может быть расширен уже в этом году; появятся новые седан и кроссовер.

"Появится в этом году новый седан и кроссовер, новые модели будут появляться", - сказал Собянин в эфире телеканала ТВЦ в среду, отвечая на вопрос планируется ли расширение модельного ряда автомобиля "Москвич".

Он добавил, что в ближайшем будущем "Москвичи" появятся в каршеринге. "В этом году у нас есть соглашение с "Яндексом", они будут закупать часть машин, надеемся, что в ближайшее время заключим долгосрочный договор на поставку электромобилей", - сказал мэр.

Он подчеркнул, что в ближайшем будущем весь таксопарк и каршеринговый парк Москвы перейдут на электрическую тягу.