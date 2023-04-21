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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Украинский дрон атаковал трактор на фортификационных сооружениях в Курской области

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - У села Гуево в Суджанском районе Курской области беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал трактор-погрузчик, проводивший работы на фортификационных сооружениях, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Дрон-камикадзе (накануне вечером - ИФ) нанес повреждения строительной технике, водитель не пострадал", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Роман Старовойт Курская область Украина
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