Украинский дрон атаковал трактор на фортификационных сооружениях в Курской области
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - У села Гуево в Суджанском районе Курской области беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал трактор-погрузчик, проводивший работы на фортификационных сооружениях, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Дрон-камикадзе (накануне вечером - ИФ) нанес повреждения строительной технике, водитель не пострадал", - написал глава региона в своем телеграм-канале в пятницу.
"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.