Беспилотник сбит в Курской области
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об уничтожении беспилотника в приграничном Суджанском районе.
Ранее сообщалось, что накануне вечером украинский беспилотник обстрелял строительной технику на фортификационных сооружениях в Суджанском районе.
"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.