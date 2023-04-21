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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Беспилотник сбит в Курской области

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об уничтожении беспилотника в приграничном Суджанском районе.

Ранее сообщалось, что накануне вечером украинский беспилотник обстрелял строительной технику на фортификационных сооружениях в Суджанском районе.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

Роман Старовойт Курская область
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