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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Высокий уровень террористической опасности в Курской области стал бессрочным

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Установленный в Курской области "желтый" (высокий) уровень террористической опасности продлевается с 4 февраля, сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 4 февраля и на весь период, пока необходимы усиленные меры по защите и охране нашей территории. Обо всех возможных изменениях ситуации обязательно проинформирую", - написал Старовойт в своем телеграм-канале в пятницу.

Глава региона попросил местных жителей по-прежнему сохранять бдительность и сообщать о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах по номеру 112.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля. Территория региона граничит с Украиной и неоднократно подвергалась обстрелам.

Курская область
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