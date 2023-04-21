Законопроект о старательской деятельности внесен в Госдуму

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Правительство в пятницу внесло в Госдуму проект федерального закона "О старательской деятельности" (так называемом вольном приносе), разрешающий физлицам добывать золото.

Законопроект (№343102-8) размещен в базе документов Госдумы.

Проект закона дает определение понятия "старательская деятельность", заниматься ею получат право граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Старатель сможет осуществлять работы только на одном старательском участке, а численность привлекаемых им наемных работников не может превышать 10 человек. Добытое золото старатели смогут сдавать в уполномоченные пункты приема.

В середине апреля вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев говорил, что закон о "вольном приносе" может быть принят до конца года, тогда в пилотном режиме он заработает на территории Дальнего Востока и Арктики в марте 2024 года.

Трутнев подчеркнул, что закон призван разделить промышленную и индивидуальную добычу золота. В связи с этим в нем прописано обязательство добывать драгметалл только при помощи малых технических средств.

Законопроект о "вольном приносе" обсуждается много лет и вызывает большие споры. На одной чаше весов рабочие места, на другой – возможные злоупотребления и криминализация отрасли.