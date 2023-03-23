Правительственная комиссия одобрила инициативу разрешить физлицам добывать золото

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, в соответствии с которой физлица смогут легально добывать золото; сейчас это доступно только для юрлиц, заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

"Подготовленные законодательные инициативы направлены на создание новых экономических возможностей для граждан и решение целого ряда социально-экономических проблем. Сегодня граждане не являются субъектами добычи драгоценных металлов. Законно добывать золото могут лишь юридические лица, получившие соответствующую лицензию на пользование недрами по итогам участия в аукционе или конкурсе", - сказал Груздев журналистам в четверг.

Он добавил, что к тому же сейчас добывать золото можно только на зарегистрированных месторождениях, при этом неперспективные для промышленного освоения мелкие россыпные месторождения не могут быть отработаны на законных основаниях.

Соответственно, возникает опасность развития нелегальной и откровенно криминальной деятельности на таких участках, отметил Груздев.

По его словам, законопроектами предлагается урегулировать деятельность граждан нашей страны по добыче золота на непромышленных месторождениях. На законодательном уровне вводится понятие "старательская деятельность". Заниматься такого рода деятельностью смогут граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, пояснил Груздев.

Согласно проектам законов, старатель может осуществлять работы только на одном старательском участке; численность привлекаемых им наемных работников не может превышать десяти человек.

Предполагается и ряд других серьезных ограничений: основанием для осуществления старательской деятельности будет являться разрешение на осуществление деятельности, выданное уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ.

Предусматривается, что договор безвозмездного пользования старательским участком (площадью не более 10 га) сможет заключается на срок три года с возможностью продления такого договора на срок не более трех лет по соглашению сторон.

"Инициативы разработаны с учетом анализа мирового и отечественного исторического опыта. Результатом реализации предлагаемых новаций станет создание новых рабочих мест и повышение значимости непромышленных месторождений для золотодобывающей отрасли. У граждан появятся новые экономические возможности, государство же получит дополнительные доходы в бюджет", – пояснил председатель правления АЮР.

В целях апробации предлагаемого законопроектом механизма предусмотрено, что в течение трех лет со дня вступления в силу проекта федерального закона старательская деятельность может осуществляться в "пилотном режиме" на территориях субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и территориях, относящихся к сухопутным территориям Арктической зоны РФ. По истечении трех лет старательская деятельность будет разрешена и на территориях иных субъектов РФ.

"Также предполагается создание специальной государственной информационной системы для обеспечения старательской деятельности. Использование информационной системы обеспечит доступность и удобство процесса оформления статуса старателя, повысит эффективность взаимодействия граждан с органами государственной власти. Законопроектом предусмотрена возможность самостоятельного выбора индивидуальными предпринимателями старательских участков через информационную систему по аналогии с дальневосточным гектаром", - сказал Груздев.