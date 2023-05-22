Законопроект кабмина о старателях начал путь в Госдуме под аккомпанемент критики

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Законопроект "О старательской деятельности", или так называемом вольном приносе, вновь внесенный правительством в Госдуму в апреле после многолетних дискуссий, остается спорным.

"У нас, я хочу сказать, очень негативно его восприняли", - заявил глава комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин в ходе экспертного совета "О повышении эффективности геологоразведочных работ по твердым полезным ископаемым".

Речь идет даже не о загрязнении окружающей среды, пояснил он, а о других возможных последствиях. "Мы же несколько раз к этому "снаряду" подходили в свое время, - напомнил Кобылкин, возглавлявший Минприроды в 2018-2020 годах. - У нас ФСБ была прямо категорически против этого всего".

С осторожностью смотрят на перспективы реализации законодательной инициативы и чиновники.

"У меня энтузиазма нет в связи с ним, - поделился также замглавы Роснедр Асламбек Гермаханов. - Я допускаю, что эти новации будут не по назначению использоваться". Однако на вопрос Кобылкина о необходимости принятия законопроекта, он напомнил о создании новых рабочих мест и, возможно, о росте добычи драгметалла.

"Не хочу говорить про наркотики, про оружие, но это тоже - создавать рабочие места", - отметил в свою очередь Кобылкин. Узаконить "преступную деятельность", наверное, было бы "неправильно", несмотря на создание рабочих мест, добавил он, вспоминая также случаи незаконной добычи.

"Мы обязательно проведем экспертный стол по этому законопроекту, но в общем у нас негативное отношение, - заключил Кобылкин. - Тяжелая история на самом деле, она такая, непростая. Я понимаю, если бы это были дефицитные какие-то наши природные ресурсы, которые входят в перечень того, от чего мы полностью импортозависимы. Но если по золоту такая тема, конечно, она очень опасная, на мой взгляд".

Ответственным комитетом Госдумы по этому законопроекту назначен комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики, а комитет по экологии - лишь один из соисполнителей. Совет Госдумы поручил включить законопроект в примерную программу работы нижней палаты парламента на июнь, отзывы, предложения и замечания должны поступить в ответственный комитет до 30 мая.

В середине апреля вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев говорил, что закон о "вольном приносе" может быть принят до конца года, тогда в пилотном режиме он заработает на территории Дальнего Востока и Арктики в марте 2024 года.

Законопроект о старательской деятельности обсуждается уже много лет. В 2019 году Александр Басанский, председатель Ассоциации недропользователей Магаданской области, руководитель и владелец золотодобывающего концерна "Арбат", вынес проблему на уровень президента. Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос и "представить предложения по законодательному урегулированию деятельности по добыче индивидуальными предпринимателями россыпного золота, в том числе условий осуществления такой деятельности и порядка сбыта добытого золота государству, а также об усилении ответственности за добычу россыпного золота без лицензии".

Законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает, что сначала новый механизм будет апробирован в регионах Дальневосточного федерального округа и сухопутных территориях Арктической зоны, и лишь после трехлетнего пилота распространен на всю Россию. Документ вводит ряд технологических ограничений для старателей: запрет на взрывные работы, использование химических способов добычи золота, применение мощного оборудования, снятие слоя земли на глубину более 5 м и так далее.