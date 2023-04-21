Минфин разработал порядок налогообложения "вольного приноса"

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минфин подготовил законопроект, устанавливающий особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей, занимающихся старательской деятельностью, сообщило ведомство.

Документ, разработанный в связи с планируемым принятием закона "О старательской деятельности" (так называемом "вольном приносе"), в пятницу был одобрен на заседании правительства.

Предполагается, что при приобретении у старателя драгоценных металлов исчислять и уплачивать НДС будет покупатель, который в данном случае признается налоговым агентом. Это позволит уменьшить затраты старателей на ведение документов для расчетов по НДС, а также будет способствовать эффективности администрирования таких операций.

Доходы, полученные старателем от продажи золота, будут освобождены от НДФЛ, если объем добытого золота не превышает 1 кг в год (сейчас такой объем золота стоит около 5,3 млн рублей). В случае превышения этого количества, налогообложение будет осуществляется в общеустановленном порядке.

В середине апреля вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев говорил, что закон о "вольном приносе" может быть принят до конца года, тогда в пилотном режиме он заработает на территории Дальнего Востока и Арктики в марте 2024-го.

В марте правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, разрешающую физлицам добывать золото. Законопроект предполагает появление понятия "старательская деятельность", заниматься ею смогут граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Старатель сможет осуществлять работы только на одном старательском участке, а численность привлекаемых им наемных работников не может превышать 10 человек. Добытое золото старатели смогут сдавать в уполномоченные пункты приема.