Медведев сказал, что РФ при запрете экспорта в страну может выйти из "зерновой сделки"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Инициатива "Большой семерки" о запрете экспорта товаров в Россию будет иметь зеркальный ответ, в таком случае закончится "зерновая сделка", сообщил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он написал в воскресенье в своем телеграм-канале, что идея G7 о тотальном запрете экспорта товаров в Россию подразумевает и встречное прекращение импорта товаров из нашей страны по наиболее чувствительным для G7 категориям.

"В этом случае для них закончится зерновая сделка и многое другое, в чем они нуждаются", - отметил Медведев.

В минувшую пятницу агентство "Киодо" сообщало со ссылкой на источник в правительстве Японии, что "страны G7 рассматривают возможность запрета почти всего экспорта в Россию в рамках продления санкционного режима против Москвы".