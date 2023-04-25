Москва пока не видит результатов усилий по выполнению российской части зерновой сделки

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш предпринимает усилия для реализации российской части черноморской зерновой инициативы, однако результатов пока практически нет, заявил на пресс-конференции по итогам визита в США на мероприятия ООН глава МИД России Сергей Лавров.

"Что касается нашей части сделки, мы видим старания генерального секретаря и его коллег, но результатов практически нет. Если только не считать результатом забрезжившую надежду, что вместо нормальной поставки необходимой продукции на мировые рынки, надо будет каждый раз умолять американские, европейские банки, порты, другие структуры, чтобы они проявили благосклонность", - сказал министр.

По его словам, ООН предпринимает усилия для реализации меморандума в рамках черноморской инициативы, пытается договориться со странами, объявившими односторонние рестрикции против России, однако результата нет. В частности, Россельхозбанк до сих пор отключен от SWIFT.

"Взамен нам предлагают какие-то разовые инициативы. К трем американским банкам генеральный секретарь обратился с просьбой заменить SWIFT и помогать Россельхозбанку обслуживать экспортные операции. Несколько месяцев прошло и действительно, один из банков любезно согласился одну операцию профинансировать", - сказал он.

"Когда нам говорят: "давайте на этом принципе построим всю дальнейшую работу", это несерьезно. Либо вы хотите системно решать проблему нехватки продовольствия на мировых рынках, и тогда нужно просто вернуть наш банк в систему SWIFT, а если вы хотите, чтобы каждый раз и мы, и генеральный секретарь бегали и умоляли ту или иную структуру Соединенных Штатов, чтобы они проявили великодушие, это не может и не будет работать", - добавил Лавров.

Также сохраняются проблемы со страхованием сделок, однако, по словам российского министра, генсек ООН заверил его, что ставки снижены после его контактов с финансовыми организациями.

В Кремле уже не раз скептически высказывались о перспективах продления зерновой сделки, отмечая, что ее российская часть не выполняется.