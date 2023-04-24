В Севастополе восстановлено морское сообщение

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Севастополе возобновили движение морского транспорта, остановленное рано утром в понедельник после атаки дронов, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Работа морского пассажирского транспорта возобновлена в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В ночь на понедельник губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попытке атаки на город. Один надводный дрон уничтожили на внешнем рейде, второй взорвался сам. После этого было объявлено о закрытии рейда и запуске наземного компенсационного транспорта.

Севастопольская бухта разделяет город на южную и северную части, между которыми курсируют паромы и катера.