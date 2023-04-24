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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:28

Морское сообщение остановлено в Севастополе

Морское сообщение остановлено в Севастополе
Вид севастопольской бухты
Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Движение морского транспорта остановили в понедельник утром в Севастополе, сообщили в дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", - говорится в сообщении.

Причина остановки на указана. Отмечается, что на компенсационном маршруте запущен наземный транспорт.

Рейд Севастопольской бухты в последнее время перекрывают по двум причинам: из-за шторма или атаки беспилотников.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попытке нападения на город, в ходе которого один надводный дрон уничтожили на внешнем рейде, второй взорвался сам.

Севастополь
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