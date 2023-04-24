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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:28

Один надводный дрон уничтожен в ходе атаки на Севастополь

Другой взорвался сам

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В ходе атаки надводных беспилотников в ночь на понедельник на внешнем рейде Севастополя ликвидированы два дрона, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Сегодня, начиная с 3:30 утра, была предпринята попытка атаки на Севастополь. По ситуации на сейчас: один дрон надводный уничтожили силы ППДО, второй взорвался сам. Все произошло на внешнем рейде, никакие объекты не повреждены", - написал он в своем телеграм-канале

Губернатор уточнил, что в настоящий момент в городе тихо, но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа прошлого года. В основном речь идет о небольших беспилотниках.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Михаил Развожаев Севастополь
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