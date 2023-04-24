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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

В Севастополе взрывы дронов выбили окна в четырех домах

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - В Севастополе в результате взрывов морских беспилотников в ночь на 24 апреля выбило стекла в окнах четырех жилых домов, сообщил в Telegram губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, люди не пострадали.

Развожаев поручил своему заместителю Евгению Горлову подсчитать ущерб и устранить повреждения. Управляющие компании с оперативными службами проводят подомовой обход территории в Стрелецкой бухте и уже началось остекление.

Губернатор также сообщил, что в саму Стрелецкую бухту дрон не вошел.

"Внешним рейдом Севастополя является акватория, ограниченная меридианом мыса Херсонес, параллелью устья реки Кача и береговой линией до границ внутреннего рейда, т.е. перед входом в бухту, где установлено заграждение, это внешний рейд, - отметил он. - Зданий, причальных и иных сооружений не разрушено".

Ранее губернатор сообщил о попытке атаковать Севастополь дронами с моря. Один надводный дрон уничтожили на внешнем рейде, второй взорвался сам, информировал Развожаев.

Хроника 24 февраля 2022 года – 24 апреля 2023 годаВоенная операция на Украине
Михаил Развожаев Севастополь Стрелецкая бухта
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