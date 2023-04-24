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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:39

Сбер выпустил свою версию мультимодальной нейросети

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Сбер представил собственную версию мультимодальной нейросети – GigaChat.

Пока модель работает в режиме закрытой бета-версии. Для бесплатного тестирования новой нейросети необходимо вступить в закрытое сообщество в телеграм-канале. В будущем разработчикам и бизнесу GigaChat также будет доступен для использования через облачное API.

В пресс-релизе Сбера отмечается, что обучение нейросети происходило на суперкомпьютере Christofari Neo. Нейросеть умеет отвечать на вопросы пользователей, поддерживать диалог, писать программный код, создавать тексты и картинки на основе описаний в рамках единого контекста.

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В качестве отличия от иностранной нейросети называется способность сервиса GigaChat изначально поддерживать мультимодальное взаимодействие и более грамотно общаться на русском языке.

"GigaChat уникален своей открытостью архитектуры, в то время, как мировые аналоги нашей модели придерживаются курса Closed AI. Важно, что GigaChat могут использовать не только массовые пользователи, которые любят экспериментировать с инновациями, но студенты и даже исследователи для серьезных научных работ", - приводятся в сообщении слова председателя правления Сбербанка Германа Грефа.

Виртуальный ассистент Салют будет одним из первых продуктов, который получит в ближайшее время все возможности новой модели.

В сообщении отмечается также, что в GigaChat применяются решения, которые должны исключить использование генеративных моделей, противоречащее Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта.

Сбер GigaChat IT
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