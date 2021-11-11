Сбербанк представил второй суперкомпьютер

Серверная первого суперкомпьютера "Christofari" Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк презентовал второй суперкомпьютер, мощность которого в 1,8 раза превышает мощность первого, представленного два года назад.

"Это наш второй суперкомпьютер "Кристофари нео". Он отлично подходит для обучения самых сложных моделей трансформеров", - сообщил исполнительный вице-президент, главный технический директор, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.

Эффективная производительность нового суперкомпьютера составляет почти 12 петафлопс, добавил он. Таким образом, этот показатель в 1,8 раза превышает мощность первого суперкомпьютера "Кристофари" (6,67 петафлопс).

Сбербанк в ноябре 2019 года объявил о создании самого мощного в России компьютера "Кристофари". Компьютер предоставляется в аренду на коммерческой основе (ее стоимость на тот момент составляла 5 750 рублей в минуту). Предполагается, что когда компьютер не будет использоваться арендаторами, его будут бесплатно давать в пользование вузам и научным структурам.