Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Сбербанк представил второй суперкомпьютер

Сбербанк представил второй суперкомпьютер
Серверная первого суперкомпьютера "Christofari"
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк презентовал второй суперкомпьютер, мощность которого в 1,8 раза превышает мощность первого, представленного два года назад.

"Это наш второй суперкомпьютер "Кристофари нео". Он отлично подходит для обучения самых сложных моделей трансформеров", - сообщил исполнительный вице-президент, главный технический директор, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Давид Рафаловский на конференции AI Journey.

Эффективная производительность нового суперкомпьютера составляет почти 12 петафлопс, добавил он. Таким образом, этот показатель в 1,8 раза превышает мощность первого суперкомпьютера "Кристофари" (6,67 петафлопс).

Сбербанк в ноябре 2019 года объявил о создании самого мощного в России компьютера "Кристофари". Компьютер предоставляется в аренду на коммерческой основе (ее стоимость на тот момент составляла 5 750 рублей в минуту). Предполагается, что когда компьютер не будет использоваться арендаторами, его будут бесплатно давать в пользование вузам и научным структурам.

Сбербанк Давид Рафаловский Кристофари нео

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В РФ зафиксировано более 40,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ зафиксировано более 40,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Пандемия коронавируса

В Думе заверили, что в России нет и не будет принудительной вакцинации

В Думе заверили, что в России нет и не будет принудительной вакцинации

Ректор РГСУ Наталья Починок решила уйти из вуза

Обжалован приговор по делу об отравлении таллием сотрудников ТАНТК

Водителей предложили штрафовать за неоднократный отказ остановиться по требованию ГАИ

Водителей предложили штрафовать за неоднократный отказ остановиться по требованию ГАИ

В Думе на следующей неделе ждут запрос о снятии иммунитета с Рашкина

В правительстве задумались об отказе от проекта ВСМ Москва-Петербург

В правительстве задумались об отказе от проекта ВСМ Москва-Петербург
Пандемия коронавируса

Гинцбург заявил, что обязательная вакцинация от коронавируса не предполагает принуждения

Что произошло за день: среда, 10 ноября

Пандемия коронавируса

Непривитым пенсионерам в Петербурге ограничат доступ в заведения общепита

Непривитым пенсионерам в Петербурге ограничат доступ в заведения общепита
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });