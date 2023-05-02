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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Перспективы конкуренции с ChatGPT обрушили котировки образовательного стартапа Chegg

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Цена бумаг Chegg Inc., предоставляющей различные образовательные услуги онлайн, падает на 45% в начале торгов во вторник после того, как руководство компании дало слабый прогноз на второй квартал из-за опасений конкуренции со стороны чат-бота на основе искусственного интеллекта ChatGPT.

Chegg отчиталась о скорректированной прибыли в размере 27 центов на акцию при выручке в $187,6 млн в первом квартале. Оба показателя оказались лучше прогнозов аналитиков, опрошенных FactSet, ожидавших скорректированную прибыль на уровне 25 центов на акцию и выручку на уровне $185,2 млн.

Во втором квартале компания ожидает падения выручки до $175-178 млн, тогда как эксперты рассчитывали на рост показателя до $193,6 млн. Глава Chegg Дэн Розенвейг в ходе пресс-конференции отметил, что студенты все чаще пользуются ChatGPT, что может негативно сказаться на темпах прироста новых пользователей компании.

Chegg, основанная в 2005 году и вышедшая на IPO в 2013 году, оказывает студентам помощь в выполнении домашних заданий, предоставляет онлайн-репетиторов, а также сдает в аренду учебники.

Chegg Дэн Розенвейг ChatGPT США
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