МИД РФ обозначил необходимость активизации усилий по армяно-азербайджанской нормализации

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД России Михаил Галузин на консультациях в Ереване с армянской стороной обозначил необходимость активизации усилий по армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана, сообщает МИД РФ.

Во вторник Галузин провел в Ереване консультации с заместителями министра иностранных дел Армении Ваге Геворкяном и Мнацаканом Сафаряном, состоялась отдельная беседа с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

"Подробно обсуждена текущая ситуация в регионе, прежде всего в контексте вызывающего серьезную озабоченность осложнения обстановки в зоне ответственности Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Обозначена необходимость активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года", - говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте министерства.

В фокусе внимания был также обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений.

Стороны отметили позитивную динамику российско-армянского союзнического взаимодействия. Подчеркнуто поступательное развитие диалога на высшем и высоком уровнях, а также наращивание сотрудничества профильных ведомств, по парламентской линии, межрегиональных контактов и культурных связей. Отмечена рекордная динамика торгово-экономических отношений. Высказано удовлетворение степенью координации России и Армении в международных организациях.

Условлено о продолжении контактов, добавили в МИД РФ.