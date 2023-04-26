Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:09

МИД РФ обозначил необходимость активизации усилий по армяно-азербайджанской нормализации

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Замглавы МИД России Михаил Галузин на консультациях в Ереване с армянской стороной обозначил необходимость активизации усилий по армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана, сообщает МИД РФ.

Во вторник Галузин провел в Ереване консультации с заместителями министра иностранных дел Армении Ваге Геворкяном и Мнацаканом Сафаряном, состоялась отдельная беседа с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

"Подробно обсуждена текущая ситуация в регионе, прежде всего в контексте вызывающего серьезную озабоченность осложнения обстановки в зоне ответственности Российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Обозначена необходимость активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января, 26 ноября 2021 года и 31 октября 2022 года", - говорится в сообщении МИД России, опубликованном на сайте министерства.

В фокусе внимания был также обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений.

Стороны отметили позитивную динамику российско-армянского союзнического взаимодействия. Подчеркнуто поступательное развитие диалога на высшем и высоком уровнях, а также наращивание сотрудничества профильных ведомств, по парламентской линии, межрегиональных контактов и культурных связей. Отмечена рекордная динамика торгово-экономических отношений. Высказано удовлетворение степенью координации России и Армении в международных организациях.

Условлено о продолжении контактов, добавили в МИД РФ.

Азербайджан МИД РФ Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп допустил, что откажется от участия в дебатах республиканцев

Трамп допустил, что откажется от участия в дебатах республиканцев
Военная операция на Украине

В Лондоне заявили, что передали Киеву снаряды в том числе с обедненным ураном

Президент ЮАР заявил, что правящая партия требует выхода страны из МУС

Российские "Зеленые карты" с 1 июня перестают действовать в Евросоюзе

Российские "Зеленые карты" с 1 июня перестают действовать в Евросоюзе

Турция с мая вводит пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы в размере 130%

Турция с мая вводит пошлину на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы в размере 130%

Глава МИД Швеции объявил о высылке пяти российских дипломатов из страны

Одна из сторон конфликта в Судане захватила лабораторию с возбудителями кори и холеры

Одна из сторон конфликта в Судане захватила лабораторию с возбудителями кори и холеры

В Генпрокуратуре отметили учащение отказов в экстрадиции обвиняемых из стран Европы

Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах 2024 года

Байден объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в выборах 2024 года
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });