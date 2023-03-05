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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Азербайджан выступил за установление КПП на границе с Арменией

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Азербайджана после инцидента в воскресенье, в результате которого есть жертвы и пострадавшие, заявило, что для предотвращения провокаций необходимо установить контрольно-пропускной пункт на границе с Арменией и вывести армянских военных из Карабаха.

"Армения не заинтересована в установлении мира и безопасности в регионе. Эти действия еще раз доказывают необходимость применения погранично контрольно-пропускного режима между Азербайджаном и Арменией", - говорится в заявлении ведомства.

В МИД добавили, что "азербайджанская сторона требует выполнения трехсторонней заявлений (подписанных лидерами Азербайджана, Армении и России - ИФ), прекращения незаконной транспортировки оружия и боеприпасов, личного состава и мин из Армении на азербайджанскую территорию, а также немедленного вывода армянских вооруженных сил".

Баку возложил на Ереван всю ответственность за обострение ситуации в регионе.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о военной провокации в Карабахе.

Азербайджан Армения НКР Карабах
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