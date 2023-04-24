Песков предположил, что за взрывами "Северных потоков" стояло мощное государство

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Теракты на газопроводах "Северный поток" не могли быть устроены террористом по примеру персонажа фильмов о Джеймсе Бонде, за взрывами стояло очень мощное государство, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Взяли и устроили теракт, причем такого масштаба, что какой-то вселенский доктор Зло, как в фильме "Джеймс Бонд", такого устроить не мог. За этим должно стоять очень мощное государство. Оно и стояло, наверняка", - сказал он, выступая в понедельник на просветительском марафоне "Знание. Первые".

Песков назвал взрывы на газопроводах "беспрецедентной историей". При этом он отметил, что никто не хочет расследовать эти инциденты.

"Как мы ни кричим, как ни призываем всех к объективному, прозрачному, инклюзивному международному расследованию, все это уходит как в песок, и не слышно никаких колебаний, никаких опасений", - сказал Песков.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток первого "Северного потока" и одной - "Северного потока 2" вблизи датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией. Дания, Швеция, ФРГ продолжают расследование по поводу взрывов.