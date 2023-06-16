Сергей Иванов не верит в возможность настоящего расследования подрыва "Северных потоков"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Настоящего расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" никогда не будет, это означало бы признание в терроризме, заявил телеканалу "Россия-24" специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности Сергей Иванов.

"Я в самом начале говорил, никакого настоящего расследования никогда не будет, забудьте об этом, будут попытки отвлечь внимание, найти козла отпущения, якобы это украинцы или поляки, якобы, чтобы не подставлять себя, это мне хорошо по профессиональной прошлой деятельности понятно. Но настоящего расследования никогда не будет. Это значит признаться в терроризме открыто, кто же на это пойдет?", - сказал он.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока 1" и одной "Северного потока 2" - на дне Балтийского моря близ датского острова Борнхольм. СКР расследует инцидент как акт международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией. Дания, Швеция, ФРГ расследуют случившееся по отдельности. Россия добивается, чтобы ей дали возможность участвовать в международном расследовании подрывов.

14 июня The Wall Street Journal сообщила о подозрениях чиновников в США и в Германии о том, что диверсию на "Северных потоках" организовала и осуществила некая "проукраинская группировка". 15 июня зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия в ходе закрытых консультаций членов Совета Безопасности ООН поднимет тему расследования подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2".