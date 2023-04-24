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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

В РФ подготовили новый учебник по истории с разделом про СВО для 11 классов

В РФ подготовили новый учебник по истории с разделом про СВО для 11 классов
Архивное фото
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Новый учебник по истории с разделами о специальной военной операции для 11 классов подготовлен, сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

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"Такой учебник уже подготовлен Владимиром Мединским и Анатолием Торкуновым (ректор МГИМО - ИФ). Скоро будет подготовлен и учебник для десятых классов", - сказал Кравцов в ходе просветительского марафона "Знание.Первые" в понедельник.

Как сообщали в конце января в пресс-службе министерства просвещения РФ, учебник будет массово использоваться в школах с 2024-2025 учебного года.

9 декабря 2022 года Кравцов заявил, что в разрабатываемых в настоящий момент программах и учебниках по истории будут отражены имена героев специальной военной операции.

Позднее в декабре министр сообщил, что до конца 2022 года будет создана рабочая группа под руководством помощника президента Владимира Мединского по созданию единых учебников по истории России и всеобщей истории.

Сергей Кравцов Владимир Мединский
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