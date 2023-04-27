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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:26

Путин поручил организовать создание музеев, посвященных СВО

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественных патриотических и молодежных организаций, прошедшей 2 февраля 2023 года, сообщает сайт Кремля. В перечне есть поручение о создании в стране музеев, посвященных СВО.

Военная операция на Украине

Среди прочего, правительству поручено определить совместно с администрациями регионов тематические маршруты, связанные с событиями Великой Отечественной войны, и включить их в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)". Это нужно сделать к 30 декабря 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица регионов.

Министерству культуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минобороны совместно с органами исполнительной власти регионов и при участии Ассоциации "Российское историческое общество" и общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, поручено обеспечить создание музеев (региональных, муниципальных, на базе образовательных организаций), посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников. Срок исполнения поручения - также 30 декабря 2023 года. Ответственными за его выполнение назначены министр культуры Ольга Любимова, министр просвещения Сергей Кравцов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Минобороны Сергей Шойгу, губернаторы, директор СВР Сергей Нарышкин.

Министерству обороны и Минкультуры при участии общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, поручено рассмотреть вопрос о передаче музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со специальной военной операцией.

Владимир Путин Минобороны Минпросвещения Ольга Любимова Минкультуры СВО
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