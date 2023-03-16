Новые учебники истории с разделом про СВО первыми получат старшеклассники

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Обновленные учебники по истории с разделом о специальной военной операции в первую очередь выдадут ученикам старших классов, сообщил журналистам помощник президента РФ Владимир Мединский в ходе поездки в Кемерово.

"Сейчас задача заключается в том, чтобы сделать хорошие обновленные учебники для старших классов - это задача номер один. Параллельно с этим - учебник для среднего профессионального образования, потому что в этом плане у нас совсем все было запущено", - сказал Мединский.

Он не уточнил степени готовности нового учебника, но ранее сообщалось, что его апробация пройдет в 2024/25 учебном году.

Мединский посетовал, в частности, на содержание учебника для среднего профессионального образования.

9 декабря 2022 года министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что разрабатываемых в настоящий момент программах и учебниках по истории будут отражены имена героев специальной военной операции.

23 декабря Кравцов сообщил, что до конца года будет сформирована рабочая группа под руководством Мединского по созданию единых учебников по истории России и всеобщей истории, первые наработки появятся в начале следующего года.

При этом он уточнил, что на создание учебника потребуется около года, хотя не исключил, что работа может быть завершена раньше этого срока.

30 января Кравцов сообщил, что новый учебник истории для старших классов будет готов в марте и может появится в школах с нового учебного года.