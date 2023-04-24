Власти РФ не приглашали иностранных лидеров на празднование 9 мая в этом году

Присутствовать на параде намерен президент Киргизии, который будет в РФ с визитом

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Иностранных гостей не приглашали специально на празднование 9 мая в текущем году, торжественные мероприятия посетит только президент Киргизии Садыр Жапаров, который будет находиться в это время в России с визитом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Специальных приглашений в этом году не было. Это не круглая дата", - сказал он журналистам в понедельник.

"В этом году накануне состоится визит президента Киргизии. И, будучи здесь накануне, он, конечно, принял решение остаться на парад", - продолжил Песков.

Пресс-секретарь президента подтвердил, что глава государства выступит на параде.