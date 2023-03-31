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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

В Москве ждут 8-9 мая президента Киргизии с официальным визитом

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Официальный визит президента Киргизии Садыра Жапарова в Россию может состояться 8-9 мая.

"8-9 мая мы ожидаем ваш официальный визит. Особое значение этому визиту придает тот факт, что он приурочен к празднованию нашего самого главного общего праздника - Дня Победы. Мы, конечно же, всегда помним, какой вклад внесла Киргизия в эту победу и защиту Москвы, это для нас священно", - сказал вице-премьер РФ Алексей Оверчук на встрече с Жапаровым.

Оверчук отметил, что Киргизию и Россию объединяют партнерство и доверительный характер отношений, а ожидаемый официальный визит Жапарова в Россию послужит еще большему сближению двух стран.

Киргизия Садыр Жапаров РФ
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